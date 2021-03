Covid Sardegna, 81 nuovi contagi e 4 morti: bollettino

Sono 81 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 4 morti. Il tasso di positività al Covid nella Regione supera il 3% secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. 2.600 i test in più eseguiti. Sono invece 193 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale(+1), mentre sono 23 (+3), 23 (+3) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.485, 272 quelle in più guarite. Dei 41.488 casi positivi complessivamente accertati, 9.901 (+29) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.629 (+9) nel Sud Sardegna, 3.493 (+5) a Oristano, 8.226 (+8) a Nuoro, 13.239 (+30) a Sassari.