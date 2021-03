Covid Sardegna, 178 contagi e 2 morti: bollettino 26 marzo

Sono 178 i contagi da coronavirus in Sardegna resi noti oggi, 26 marzo, secondo il bollettino della regione. Nella tabella, sono inseriti altri 2 morti. In totale sono 44.119 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 752 test. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 3%.

Sono invece 170 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-3), mentre sono 30 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.272. I guariti sono complessivamente 29.240 (+63), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 186.

Sul territorio, dei 44.119 casi positivi complessivamente accertati, 11.029 (+73) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.962 (+24) nel Sud Sardegna, 3.634 (+11) a Oristano, 8.655 (+34) a Nuoro, 13.839 (+36) a Sassari.