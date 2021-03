Covid Sardegna, 106 contagi e tre morti: 12 marzo

Sono 106 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. La percentuale di positività Covid è del 2,4%. Da ieri sono stati fatti 4.297 i tamponi. I pazienti in ospedale sono 177, tre in più, 22 pari a uno in meno rispetto a ieri in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.561, 293 quelle in più guarite. Dei 42.258 casi positivi complessivamente accertati, 10.304 (+43) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.723 (+10) nel Sud Sardegna, 3.513 (+1) a Oristano, 8.326 (+26) a Nuoro e 13.392 (+26) a Sassari.