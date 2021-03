Covid Russia, terzo vaccino pronto per sperimentazione

E’ pronto per avviare la sperimentazione clinica il terzo vaccino contro il Covid sviluppato in Russia, il Mir-19 messo a punto dall’Agenzia federale per la biologia. La prima fase dei trial clinici sarà condotta in parallelo alla seconda e alla terza, scrive l’agenzia Tass. Secondo quanto ha anticipato la direttrice dell’Agenzia federale per la biologia, Veronika Skvrotsova, l’immunità di questo nuovo vaccino durerà dai 13 ai 17 anni.