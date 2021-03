Covid Puglia, oggi 2.008 contagi e 32 morti: bollettino 27 marzo

Sono 2.008 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella, registrati altri 32 morti. Nel dettaglio, i dati fanno riferimento a 12.742. Tra i 2.008 nuovi casi, 820 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 400 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.Ieri erano 2.162 i nuovi casi su 12.135 test.

Sono stati registrati 32 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Ieri erano 41. In tutto in Puglia sono morte 4.679 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. Sono 136.633 i pazienti guariti mentre ieri erano 135.498 (+1.135). Sono 45.637 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 44.796 (+841).

I pazienti ricoverati sono 2.005 mentre ieri erano 1.997 (+8). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio di emergenza è di 186.949 così suddivisi: 73.502 nella provincia di Bari; 18.433 nella provincia di Bat; 13.516 nella provincia di Brindisi; 34.838 nella provincia di Foggia; 17.213 nella provincia di Lecce; 28.464 nella provincia di Taranto; 671 attribuiti a residenti fuori regione; 312 provincia di residenza non nota.