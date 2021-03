Covid Puglia, oggi 1.788 contagi e 14 morti: bollettino 28 marzo

Sono 1.788 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore registrati altri 14 morti. I positivi, secondo la tabella, sono stati individuati su 9.473 test effettuati. Sono in calo sia i contagi che i tamponi. Dei nuovi casi, 561 sono in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia Bat, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri su 12.742 test per l’infezione da coronavirus, erano stati rilevati 2.008 casi positivi.

Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano sono stati registrati 14 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.693 persone.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test. Sono 137.164 i pazienti guariti mentre ieri erano 136.633 (+531). Sono 46.880 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 45.637 (+1.243). I pazienti ricoverati sono 2.038 mentre ieri erano 2.005 (+33). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 188.737 così suddivisi: 74.063 nella provincia di Bari; 18.558 nella provincia di Bat; 13.671 nella provincia di Brindisi; 35.124 nella provincia di Foggia; 17.509 nella provincia di Lecce; 28.819 nella provincia di Taranto; 678 attribuiti a residenti fuori regione; 315 provincia di residenza non nota.