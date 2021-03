Covid Puglia, oggi 1.785 contagi e 27 morti: bollettino 19 marzo

Sono 1.785 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 marzo, secondo il bollettino della regione. Si registrano altri 27 morti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 1.844 contro i 1.801 di ieri (+43).

E’ leggermente migliore, nel complesso, il quadro che si legge nel bollettino epidemiologico. Sono stati registrati 11.636 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 1.785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia Bat, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i nuovi contagi erano 2.082 su 11.211 tamponi. Nel bollettino stilato sulla base dei dati del Dipartimento Politiche della salute emergono 27 decessi. Sono 127.409 i pazienti guariti mentre ieri erano 126.314 (+1095). Aumentano gli attualmente positivi: oggi sono 41.170 mentre ieri erano 40.507 (+663). I pazienti ricoverati sono 1.844 contro i 1.801 di ieri (+43).