Covid Puglia, boom contagi e 27 morti: bollettino 18 marzo

Oltre 2000 contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 marzo, secondo il billettino della regione: Da ieri, registrati altri 27 morti. Il numero dei casi positivi è in notevole crescita nonostante una quantità minore di test. Su 11.211 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 2.082 casi positivi: 1048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia Bat, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.734 su 12.471.

Sono stati registrati 27 decessi. Dato confortante quello sui pazienti ricoverati: sono 1801 mentre ieri erano 1.810 (-9).