Covid Puglia, 1.542 contagi e 9 morti: bollettino 14 marzo

Sono 1.542 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, su 8.951 tamponi analizzati, sono così suddivisi: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia Bat, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

I pazienti ricoverati sono 1.632 mentre ieri erano 1.617 (+15). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 165.558 così suddivisi: 64.595 nella provincia di Bari; 16.901 nella provincia di Bat; 11.967 nella provincia di Brindisi; 31.879 nella provincia di Foggia; 14.510 nella provincia di Lecce; 24.835 nella provincia di Taranto; 626 attribuiti a residenti fuori regione; 245 provincia di residenza non nota.