Covid, proteste anti lockdown a Bristol: 14 arresti

Sono 14 le persone arrestate a Bristol, in Inghilterra, dove le proteste in corso da tre giorni contro il lockdown e le misure restrittive introdotte dalle autorità per contenere la diffusione del coronavirus sono sfociate in scontri tra manifestanti e agenti. In particolare viene contestato il disegno di legge in discussione in Parlamento che potrebbe riconoscere alla polizia maggiori poteri durante le proteste. Lo rende noto la polizia di Bristol, spiegando che “14 persone sono state arrestate per aver violato la legge sul Covid e interrotto la circolazione”.