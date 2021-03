Covid Piemonte, oggi 2.080 contagi e 75 morti: bollettino 23 marzo

Sono 2.080 i nuovi contagi da coronavirus in Piemnote secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 75 morti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.080 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 pari al 9,1% dei 22.924tamponi eseguiti, di cui 15.950 antigenici. Dei 2.080 nuovi casi, gli asintomatici sono 774(37,2%). I casi sono 360 di screening, 1.130 contatti di caso, 590 con indagine in corso, 41 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 165 in ambito scolastico e 1.874 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 296.544, di cui 24.410 Alessandria, 14.385 Asti, 9.424 Biella, 41.322 Cuneo, 22.974 Novara, 158.263 Torino, 11.221 Vercelli, 10.954 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.328 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.263 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 347(-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.572 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.537.736(+22.924rispetto a ieri), di cui 1.306.885 risultati negativi.

Sono 75 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi Il totale è ora di 10.023 deceduti risultati positivi al virus, 1.457 Alessandria, 622 Asti, 392 Biella, 1.197 Cuneo, 823 Novara, 4.661 Torino, 449 Vercelli, 335 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 251.638(+ 2.005rispetto a ieri), 21.361 Alessandria, 12.611 Asti,8.383Biella, 34.208 Cuneo, 19.555 Novara, 133.346 Torino, 9.375 Vercelli, 9.710 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.188 extraregione e 1.901 in fase di definizione.