Covid Piemonte, oggi 1.530 nuovi contagi e 3 morti: 14 marzo

Sono 1.530 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. La percentuale di positività è pari al 10% dei 15.288 tamponi eseguiti, di cui 6.875 antigenici. Dei 1.530 nuovi casi, gli asintomatici sono 574 (35,7%). I casi sono 176 di screening, 868 contatti di caso, 486 con indagine in corso, 25 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 144 in ambito scolastico e 1.361 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 277.507, di cui 23.323 Alessandria, 13.549 Asti, 9.079 Biella, 37.977 Cuneo, 21.453 Novara, 147.783 Torino, 10.475 Vercelli, 10.423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.291 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.154 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 267, 16 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.886, 96 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 26.499.

Il totale è ora di 9.663 deceduti risultati positivi al virus.