Covid Piemonte, altre 14 zone rosse in arrivo

Covid in Piemonte, in arrivo altre 14 zone rosse dopo le 8 in vigore dalla scorsa settimana. Il provvedimento, a quanto si apprende, scatterà domani. I comuni interessati sono collegati al focolaio riscontrato nei giorni scorsi a Cavour, nel torinese. In particolare, si tratterebbe di 12 comuni della Valle Po, Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront , tutti nella provincia cuneese, e di due in provincia di Torino, Bricherasio e Scalenghe.

La nuova zone rossa per i 14 comuni resterà in vigore fino al 12 marzo. Fino a quella data, pertanto, il provvedimento prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o urgenza. Oltre a Cavour, la scorsa settimana sette zone rosse sono state decise per altrettanti comuni della Val Vigezzo, nel Verbano Cusio Ossola.