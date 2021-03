Covid Piemonte, 2.018 nuovi contagi e 22 morti: bollettino

Sono 2.018 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. La percentuale di positività è pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%).I casi sono 383 di screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso, 31 in Rsa e strutture socio-assistenziali, 175 in ambito scolastico e 1.812 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481, di cui 22.754 Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 228, 11 in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2.432, 61 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109.