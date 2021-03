Covid Piemonte, 1.609 nuovi contagi e 20 morti: bollettino

Sono 1.609 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 20 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,9% dei 23.240 tamponi eseguiti, di cui 13.644 antigenici. Dei 1.609 nuovi casi, gli asintomatici sono 634 (39,4% ). I casi sono 274 di screening, 906 contatti di caso, 429 con indagine in corso, 17 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 186 in ambito scolastico e 1.406 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 253.926, di cui 21.985 Alessandria, 12.863 Asti, 8.620 Biella, 34.352 Cuneo, 19.675 Novara, 134.351 Torino, 9.417 Vercelli, 9.465 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.221 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.977 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 180 (+ 5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2139(+ 96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.001 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.036.136 (+23.240 rispetto a ieri), di cui 1.170.200 risultati negativi.

Sono 20 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 oggi. Il totale è ora di 9.395 deceduti risultati positivi al virus, 1.416 Alessandria, 599 Asti, 380 Biella, 1.111 Cuneo, 778 Novara, 4.290 Torino, 424 Vercelli, 312 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I I pazienti guariti sono complessivamente 227.211(+877 rispetto a ieri), 19.678 Alessandria, 11.723 Asti,7.740 Biella, 31.150 Cuneo, 17.803 Novara, 119.585 Torino, 8.311 Vercelli, 8.321 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.121 extraregione e 1.779 in fase di definizione.