Covid Lombardia, 2.301 nuovi casi e 52 morti: bollettino 8 marzo

Sono 2.301 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi dalla Regione. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti a causa del Covid. I dimessi o guariti sono stati 4.328 nelle ultime 24 ore. A livello territoriale a Milano sono 676 i nuovi casi, a Brescia 485, a Varese 85, a Como 152, a Bergamo 199 e a Pavia 43.

In Lombardia sono state somministrate 832.327 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste, si spiega dalla Regione Lombardia, 552.733 sono prime dosi e 279.594 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 575.219 (79%). A questa mattina, tra gli aderenti, sono stati vaccinati 124.054 (22%). Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente, fra prima e seconda dose, a questa categoria di cittadini 130.977 vaccini.



Tra ottobre scorso e marzo, riporta il report dell’Iss, il 18,6% dei decessi per Covid-19 si è registrato in Lombardia, mentre tra marzo e maggio dell’anno scorso era ben il 47,7%.

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-Cov-2 è 81 anni, più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (48 anni). Le donne che hanno perso la vita dopo l’infezione hanno un’età media di 86 anni, più alta rispetto agli uomini (80 anni).