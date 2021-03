Covid Liguria, oggi 383 contagi e 14 morti: bollettino 31 marzo

Sono 383 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 14 morti. I tamponi fatti sono stati 5.030 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I dimessi e guariti sono stati 261 da ieri. In tutto sono 710 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, uno in più di ieri, dei quali 68 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. A oggi in isolamento domiciliare si trovano 6.385 persone.

Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Genova a 135, Imperia a 104, La Spezia a 73 e Savona a 56.