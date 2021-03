Covid, la ‘sardina’ Cristallo: “Silenzio Draghi inquietante”

“Il ‘cambio di passo’ chiesto da Salvini, si realizza nel pieno della terza ondata. Trovo inquietante la scelta di cambiare (e dimezzare) in un momento tanto complesso, il Cts. Trovo altresì inquietante il silenzio del Presidente del Consiglio di fronte alla vicenda Astrazeneca”. Lo dice all’AdnKronos Jasmine Cristallo, portavoce nazionale delle Sardine. “Leggo titoli di giornale che recitano ‘Draghi pensa di…’ e mi chiedo perché, invece di spingere i cronisti all’interpretazione del pensiero, Draghi non dica. Non spieghi”, sottolinea la militante calabrese.

“Questo silenzio sarà anche ‘elegante’ e ‘sintomo di stile e rigore istituzionale’ e ancora ‘un antidoto contro il populismo’, ma qui c’è una nazione che meriterebbe d’essere rassicurata oltre che silenziosamente amministrata”, sottolinea Cristallo.

“Draghi tace, ma quel silenzio è colmato da pericolosa disinformazione e la disinformazione genera insicurezza e l’insicurezza è nutrimento per i populismi che quel silenzio vorrebbe contenere… . Nel pieno di una crisi di tali dimensioni i sentimenti che abitano un popolo, non possono essere ignorati o trattati come se fossero ‘esponenti’ di un Cda”, conclude l’esponente del movimento nato in Emilia a fine 2019.