Covid Italia, Salvini: “Se in sicurezza riaprire dopo Pasqua”

Matteo Salvini spinge per le riaperture dopo la Pasqua, che sarà in zona rossa per tutta l’Italia. Il leader della Lega è tornato sul punto all’indomani della conferenza stampa in cui il premier Mario Draghi ha ribadito che l’eventuale allentamento delle misure “dipende solo dai dati che vediamo”.

“Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì”, ha detto oggi Salvini in un post su Facebook.

“Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: il ‘sostegno’ più utile e importante, è tornare al lavoro”, ha aggiunto il leader leghista.