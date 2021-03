Covid Italia, oltre 100mila morti. Oggi 13.902 contagi: bollettino

Oltre 100mila morti in Italia nell’epidemia di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute, i decessi ad oggi, 8 marzo, sono 100.103. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime. Da ieri sono stati eseguiti 184.684 tamponi, il tasso di positività è al 7,5%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, sono 2.700 (+95).

Lombardia – Sono 2.301 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi dalla Regione. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti a causa del Covid. I dimessi o guariti sono stati 4.328 nelle ultime 24 ore. A livello territoriale a Milano sono 676 i nuovi casi, a Brescia 485, a Varese 85, a Como 152, a Bergamo 199 e a Pavia 43.

Sardegna – Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino. Registrato inoltre un altro morto. 28.227 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che scende allo 0,2%. I pazienti ricoverati sono 190 (+2), di questi 24 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 12.444.

Abruzzo – Sono 273 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 8 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 12 morti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Toscana – Sono 1.000 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220, 29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”, si legge nel post di Giani.

Marche -Sono 349 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.694 tamponi. E’ quanto si legge in un post su Facebook della Regione Marche. I nuovi contagi sono così distribuiti a livello territoriale: 86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione.

Basilicata – Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Basilicata e un nuovo morto nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale diffuso oggi 8 marzo. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 124 (+11). In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 12 a 13.

Valle d’Aosta – Sono 30 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 54 tamponi per un totale di 80.483 test e 45.355 persone sottoposte ad analisi. Da inizio pandemia ci sono stati 8.151 positivi e 417 decessi nella Regione. I guariti sono stati 7.533, sei in più rispetto a ieri.

Calabria – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 568.253 soggetti per un totale di tamponi 602.904 eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.459 (+89 rispetto a ieri), quelle negative 528.794. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +2 terapie intensive, + 116 guariti/dimessi e 1 morto.

Emilia-Romagna – Da ieri sono stati registrati 2.897 casi e 50 decessi. I pazienti in terapia intensiva 286.

Puglia – Sono 594 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. Da ieri sono stati eseguiti 4.560 tamponi. Dei nuovi contagi 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 6 casi di provincia di residenza non nota. Due casi di residenti fuori Regione sono stati riclassificati e attribuiti. I 25 decessi, invece, sono così distribuiti a livello territoriale: tre in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, sette in provincia di Taranto. In totale in Puglia sono morte 4.122 persone. Sono 116.722 i pazienti guariti, 828 nelle ultime 24 ore. Crescono i pazienti ricoverati a 1.516, mentre ieri erano 1.458.

Piemonte – Sono 1.214 (su 12.298 tamponi eseguiti) i nuovi casi di contagio da Covid-19 e 16 i morti avvenuti in Piemonte riportati nel bollettino di oggi 8 marzo e comunicati dall’Unità di Crisi della Regione. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 409 (33,7%). I casi sono 223 di screening, 602 contatti di caso, 389 con indagine in corso, 12 in Rsa e strutture socio-assistenziali, 98 in ambito scolastico e 1.104 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 264.463. Dei 16 decessi registrati oggi solo 2 sono avvenuti oggi.

Campania – Sono 1.644 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, lunedì 8 marzo. Registrati inoltre altri 41 morti, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Lazio – Sono 1.175 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, lunedì 8 marzo. Registrati inoltre altri 22 morti. 883 i guariti.

Sicilia – Sono 515 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Diciannove i morti e 1.817 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola sono 15.399 i soggetti positivi al Coronavirus – 1.321 in meno rispetto a ieri- e di questi 669 sono ricoverati con sintomi, 120 in terapia intensiva e 14.610 in isolamento domiciliare.