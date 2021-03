Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino 6 marzo

Il bollettino dei contagi da coronavirus dalle regioni italiane di saabto 6 marzo. Entra in vigore il nuovo dpcm e stanno per cambiare i colori di alcune regioni: Campania in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Allarme per le nuove varianti covid, che potrebbero richiedere misure di contrasto ancora più severe.

Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani.

Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 marzo, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.