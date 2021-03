Covid Italia oggi, 26.824 contagi e 380 morti: bollettino 12 marzo

Sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia, si registrano altri 380 morti. Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55).

Sono saliti a 337 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Lla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all’Ordine provinciale di Campobasso. L’Ordine provinciale di Perugia ha comunicato il decesso di Anselmo Zingarini Barilini, medico libero professionista dopo il pensionamento della medicina generale; Fausto Fiorini Pelosi, medico di medicina generale, e Pietro Donnini, medico in pensione.

Lombardia – Sono 6.262 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi, 12 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 82 morti. I dimessi e guariti sono stati 2.116 nelle ultime 24 ore. A livello territoriale ci sono stati 1.617 nuovi casi a Milano, 1.118 a Brescia, 610 a Varese, 449 Monza e Brianza, 507 a Como, 467 a Bergamo e 348 a Pavia. A Mantova sono stati 382, 250 a Cremona, 197 a Lecco, 90 a Lodi e 96 a Sondrio.

Puglia- Sono 1.774 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Registrate inoltre altre 32 vittime. Cresce quindi ancora il numero dei casi positivi nella Regione a fronte di un aumento, seppure contenuto, dei test.

Valle d’Aosta – Nessun morto e 28 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta, secondo il bollettino di oggi, 12 marzo, portando i pazienti positivi da inizio epidemia a 8.240.

Abruzzo – Sono 515 i nuovi contagi da Covid 19 in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 11 morti. Diventano così complessivamente 59.446 i positivi al Coronavirus registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza.

Liguria – Sono 406 i contagi da coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti, che portano il totale a 3.720 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. La regione si appresta a passare in zona arancione da lunedì.

Veneto – Sono 1.932 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. La Regione, con un indice Rt di 1.28, si avvia così verso la zona rossa.

Toscana – Sono 1.304 i contagi da coronavirus in Toscana resi noti oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.304 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.510 (22 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 218 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 4,8%).

Marche – Sono 874 i contagi da coronavirus nelle Marche resi noti oggi, 12 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 5866 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Calabria – Sono 305 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo. Registrati inoltre altri 5 morti.

Basilicata – Sono 144 i contagi da coronavirus registrati in Basilicata oggi, 12 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 140 nuovi casi positivi riguardanti residenti, su un totale di 1.578 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. E’ deceduta una persona di Francavilla in Sinni.

Emilia Romagna – Sono 3.477 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna. La regione che da lunedì passerà in zona rossa, registra anche 35 morti, come riporta dal bollettino di oggi 12 marzo.

Piemonte – Sono 2.929 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 28 morti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.929 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 369 dopo test antigenico), pari al 9,9% dei 29.675 tamponi eseguiti, di cui 17.462 antigenici

Campania – Sono 2.644 i nuovi contagi da coronavirus in Campania zona rossa secondo il bollettino il bollettino. Registrati inoltre altri 29 morti, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Sardegna – I nuovi casi sono 106, 3 i decessi, 4.297 i test in più eseguiti. I pazienti in ospedale sono 177 (+3), 22 (-1) in terapia intensiva. L’indice di positività è al 2,4%.