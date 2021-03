Covid Italia, oggi 23.641 contagi e 307 morti: bollettino 6 marzo

Sono 23.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.024 tamponi, con un tasso di positività al 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano: sono ora 2.571 (+46).

TOSCANA – Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. Si registrano altri 23 morti.

MARCHE – Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 marzo, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

CAMPANIA – Sono 2.843 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 6 marzo. Nella regione, zona rossa da lunedì 8 marzo, sono stati registrati altri 24 morti.

LAZIO -Sono 1.563 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati altri 13 morti. A Roma sono stati individuati altri 600 casi covid.

BASILICATA – Sono 185 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, registrati oggi, 6 marzo, in Basilicata, di questi 177 riguardano residenti. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino dove parla di un totale di 1.800 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore risultano due decessi, un residente a Senise e un cittadino della Calabria.

VENETO – Sono 1.539 i nuovi casi covid in Veneto oggi, 6 marzo, secondo il bollettino. Da ieri, in base ai dati, sono stati registrati altri 17 morti che portano il totale a 9.953 dall’inizio dell’emergenza coronavirus nella regione.

PUGLIA – Sono 1.483 i contagi da coronavirus in Puglia oggi,secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 15 morti. Cala il numero dei decessi, crescono i guariti ma a ritmo rallentato. Scende leggermente il numero dei ricoverati.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.232 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 marzo. Si registrano altri 25 morti e aumentano ancora i ricoveri. Dall’inizio dell’epidemia di Covid, nella regione si sono registrati 276.601 casi di positività.

LOMBARDIA – Sono 5.658 i contagi da coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 67 morti, che portano il totale a 28.705 dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19 nella regione.

PIEMONTE – Sono 1.793 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte e 25 i decessi a causa del Covid nella regione nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono pari al 6,7% dei 26.879 tamponi eseguiti, di cui 18.956 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 261.706. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 ( +7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.263 (+40).

CALABRIA – Sono 293 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 marzo. Si registrano altri 4 morti nella regione.

LIGURIA – Sono 272 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Liguria secondo il bollettino di oggi 6 marzo a fronte di 3963 tamponi. È di 7 invece il numero dei morti registrati nelle ultime 24 ore.