Covid Italia, oggi 22.865 contagi e 339 morti: bollettino 4 marzo

Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 339.635 tamponi, con un indice di positività al 6,7%.

In aumento i pazienti in terapia intensiva: sono 2.475, più 64 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 20.157, in aumento di 394 unità nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi guariti sale a 2.453.706, mentre sono 2.999.119 i casi di Coronavirus registrati nel paese dall’inizio dell’emergenza.

Veneto – Sono 1.487 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 4 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 20 morti, un dato che porta a 9.911 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia.

Toscana – Sono 1.239 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 23 morti nella Regione.

Basilicata – Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrato inoltre un morto. 119 i nuovi casi riguardanti residenti, su un totale di 1.134 tamponi molecolari registrati ieri. I lucani guariti o negativizzati sono 180. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (34), Potenza (21), Montescaglioso (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.030 (-62), di cui 3.861 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.336 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 364 quelle decedute.

Abruzzo – Sono 552 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 27 morti. Sono complessivamente 56.031 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza.

Campania – Sono 2.780 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre 40 morti, 21 dei quali segnalati nelle ultime 48 ore e 19 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Calabria – Sono 226 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 559.627 soggetti per un totale di 593.053 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Friuli – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.979 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 3.129 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 250 casi (7,99%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63, mentre quelli in altri reparti risultano essere 392. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.