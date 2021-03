Covid Italia, oggi 21.315 contagi e 264 morti: bollettino 14 marzo

Sono 21.315 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 264 morti che portano il totale a 102.145 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 273.966 tamponi, l’indice di positività è al 7,7%. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono oltre 3.000.

LAZIO – Sono 1.812 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino diffuso dalla regione. Da ieri si registrano altri 10 morti. A Roma, segnalati 900 casi. “Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (-986) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi positivi (-186), 10 i decessi (-9) e +720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”, dice l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato.

PUGLIA – Sono 1.542 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, su 8.951 tamponi analizzati, sono così suddivisi: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia Bat, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. I pazienti ricoverati sono 1.632

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.023 i i nuovi casi di covid in Emilia Romagna, secondo i dati diffusi dalla regione, su un totale di 24.909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 12,1%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 51.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 34 nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi. I casi positivi attuali sono 302,+ 30 rispetto a ieri, di cui 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 286 in isolamento domiciliare.

TOSCANA – Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo. Da ieri vengono registrati altri 19 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)”, fa sapere il governatore Eugenio Giani nel suo post su Facebook.

MARCHE -Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 14 marzo. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.998 tamponi: 3.628 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.481 nello screening con percorso Antigenico) e 2.370 nel percorso guariti. Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.