Covid Italia, oggi 20.884 contagi e 347 morti: bollettino 3 marzo

Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità, crescono anche quelle ricoverate nei reparti Covid che sono 19.763, 193 in più.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone, mentre ne sono morte 98.635. I guariti sono in totale 2.440.218, 14.068 in più da ieri, mentre gli attualmente positivi sono 437.421.



I nuovi contagi di oggi



Sono 3.762 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 3 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 60 morti, che portano il totale a 28.458 dall’inizio dell’emergenza nella Regione.

Sono 1.537 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Piemonte e 16 i morti secondo il bollettino di oggi, 3 marzo. I nuovi casi di covid 19 sono pari al 7,3 % dei 21.062 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi sale quindi a 255.463, di cui 22.086 Alessandria, 12.928 Asti, 8.668 Biella, 34.540 Cuneo, 19.773 Novara, 135.202 Torino, 9.522 Vercelli, 9.509 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.232 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.003 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Toscana



Sono 1.163 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.163 su 24.913 test di cui 16.532 tamponi molecolari e 8.381 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,67% (8,8% sulle prime diagnosi)”, spiega Giani facendo il punto sull’emergenza Covid in un post su Facebook.

Marche



Sono 759 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche, dove Ancona è stata messa in zona rossa a causa dell’aumento dei casi. Nel bollettino di oggi, 3 marzo, nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.061 tamponi. I nuovi positivi sul territorio sono 131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione.

Basilicata



Sono 129 i contagi da coronavirus in Basilicata resi noti oggi, 3 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 122 casi riguardanti residenti, su un totale di 1.339 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi.

Veneto



Sono 1.272 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 17 morti, un dato che porta a 9.891 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.077 tamponi, per un tasso di positività del 2,88%. Dall’inizio della pandemia sono 336.750 i contagi nella regione, mentre attualmente i positivi sono 25.764. In ospedale si trovano 1.349 pazienti Covid, di cui 155 in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri) e 1.194 in area non critica (+22).

Abruzzo



Sono 573 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti a causa del Covid. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a un totale di 1731 da inizio pandemia nella Regione.

Valle d’Aosta



Sono 9 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso. Da inizio epidemia i casi positivi sono 8072 mentre 166 sono i casi positivi attuali, +3 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 152 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7491, +6 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 78.370, +334 rispetto a ieri, di cui 3490 processati con test antigenico rapido. Da inizio epidemia i decessi da Covid in Valle d’Aosta sono 415.

Puglia



Sono 1.261 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti. I test fatti sono stati 11.427. In tutto, dall’inizio della pandemia, i decessi in Puglia sono stati 4.021. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test. I pazienti guariti sono stati 112.274. Da inizio emergenza nella Regione ci sono stati 149.963 positivi, mentre i morti sono stati 4.021. I pazienti ricoverati sono stati 1.448.

Sardegna



Sono 101 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. La percentuale di positività sale al 2,1% sui 4.717 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 351. Dei 41.407 casi positivi complessivamente accertati, 9.872 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.620 (+14) nel Sud Sardegna, 3.488 (+3) a Oristano, 8.218 (+13) a Nuoro, 13.209 (+40) a Sassari. I pazienti ricoverati in ospedale sono 192, 20 in terapia intensiva.

Sono 230 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria oggi, 3 marzo, secondo i dati del bollettino. I decessi, rispetto a ieri, sono 4. I dati relativi all’epidemia da Covid-19 – comunicati dal dipartimento Tutela della Salute – fanno poi registrare 20 persone in terapie intensiva (stabili rispetto a ieri), +337 guariti/dimessi.

Sono 539 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi 3 marzo in Sicilia. E ci sono 17 decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 25.171 nella regione, dove gli attuali positivi sono 25.129.