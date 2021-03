Covid Italia, oggi 17.083 contagi e 343 morti: bollettino 2 marzo

Sono 17.083 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile, pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 343 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,08% su 335.983 tamponi. Sono 38 in più i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 2.327 pazienti con Covid in rianimazione. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 458 in più per un totale di 19.570 persone nei reparti ospedalieri con Coronavirus.

Salgono a 333 i medici morti in Italia per il Covid. La Dottoressa Maria Teresa D’Istria, medico di medicina generale, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

I dati delle Regioni



Veneto



Sono 1.228 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. La percentuale di positività è del 2,87%. Da inizio pandemia i contagiati nella Regione sono stati 335.478, mentre i morti sono stati 9874.

Negli ospedali si registra un calo, meno 23 ricoveri nelle aree non critiche, con 1.172 pazienti Covid. Cresce, invece, di 6 unità il numero di ricoverati nelle terapie intensive, che porta il totale a 145.

Lombardia



Sono 3.762 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo, della Proteione Civile. Si registrano altri 55 morti nella regione, che a causa dell’aumento dei casi e del diffondersi delle varianti ha imposto a diversi comuni il passaggio alla zona arancione scuro. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.052 tamponi. Attualmente i positivi sono 67.690, inclusi 476 pazienti in terapia intensiva (+35 da ieri con 59 ingressi del giorno) e 4.408 ricoverati in area non critica. Il totale dei dimessi/guariti è di 512.830. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 28.458 decessi e 608.978 casi totali in Lombardia.

Toscana



Sono 1.058 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 2 marzo in Toscana. Ad annunciarlo su Facebook il presidente Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia. Sono 1.058 contagi “su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,54%”.

Basilicata



Sono 149 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri è stato registrato un morto che era residente a Sant’Arcangelo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.776 tamponi nella Regione. I guariti o negativizzati sono 54, a cui si aggiungono due persone residenti in Campania in isolamento a Policoro e a Vietri di Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Potenza con 43 nuovi contagi, Matera con 20, Montescaglioso con 10 e Satriano di Lucania con 9.

Valle d’Aosta



Nessun morto e 6 nuovi contagi di Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Sale a 8.063 il totale dei pazienti positivi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid 19. Attualmente i casi positivi sono 163, 5 in meno di ieri, di cui 13 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.485, 11 più di ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 78.036, di cui 3.404 processati con test antigenico rapido.

Abruzzo



Sono 246 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti, portando il totale delle vittime a 120 nella Regione. Da ieri i tamponi fatti sono stati 3.681. I dimessi o guariti sono stati 291 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività è pari al 4,1%.

Friuli Venezia Giulia



Sono 283 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.116 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I ricoveri nelle terapie intensive calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380.

Puglia



Sono 1.021 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 40 morti, un dato che porta a 3.992 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati sono aumentati a 1.432 contro i 1.422 di ieri (+10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 148.702.

Lazio



Sono 1.888 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti causa Covid. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 194.725 e i decessi 5.940. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 37mila tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.087. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%” dice l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 600”.

Campania



Sono 2.046 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi, 2 marzo, in Campania, 420 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Sono 111 i sintomatici. I tamponi del giorno sono 15.260 (di cui 2.625 antigenici). Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Campania è 271.561 (di cui 6.627 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.965.331 (di cui 111.845 antigenici).

Sono 36 i nuovi decessi riportati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 29 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Sicilia



Sono 566 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 14 morti. 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell’isola attualmente di registrano 25.729 positivi – 452 in meno rispetto a ieri -e di questi 726 sono ricoverati in regime ordinario, 123 in terapia intensiva e 24.880 in isolamento domiciliare.