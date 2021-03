Covid Italia, i contagi nelle Regioni: oggi 8 marzo

Il bollettino dei contagi da Coronavirus dalle Regioni italiane di lunedì 8 marzo. Ipotesi nuova stretta in arrivo con altre misure per contrastare il diffondersi delle varianti Covid e l’impennata dei contagi.

Sono 1.000 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220, 29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”, si legge nel post di Giani.

Sono 349 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.694 tamponi. E’ quanto si legge in un post su Facebook della Regione Marche. I nuovi contagi sono così distribuiti a livello territoriale: 86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione.

Sono 30 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Basilicata e un nuovo morto nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale diffuso oggi 8 marzo. I tamponi effettuati sono stati 420 nelle ultime 24 ore.

Nel bollettino di oggi i Comuni con il maggior numero di contagi sono Sant’Arcangelo (6), Matera e Irsina (3). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.458 (-106), di cui 3.334 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.349 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 367 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 124 (+11). In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 12 a 13.