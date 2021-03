Covid Italia, Ecdc: “Rosso scuro per Emilia, Trento e Bolzano”

Emergenza Coronavirus in Italia e fascia ‘rosso scuro’ per Emilia Romagna, Trento e Bolzano. A classificarle nella zona di massimo rischio per Covid 19, è il centro europeo per il controllo delle malattia Ecdc nella sua mappa epidemiologica delle regioni europee aggiornata oggi. Le due province autonome erano in rosso scuro anche la scorsa settimana.

La mappa è compilata in base al tasso di notifica dei nuovi casi positivi negli ultimi 14 giorni e del tasso di positivi sui test effettuati. Quest’ultimo aggiornamento conferma la Sicilia e la Sardegna in arancione. Il resto del Paese è invece colorato di rosso.