Covid, Gilestro: “Lockdown? Scelta strada del cilicio inquisitorio”

Ipotesi lockdown nel weekend con nuove restrizioni e nuove misure nelle indicazioni del Cts al governo, che ora dovrà decidere se adottarle o meno per scongiurare la diffusione del coronavirus e delle varianti Covid nel Paese. E l’Italia, scrive su Twitter Giorgio Gilestro, neurobiologo e docente all’Imperial College di Londra, commentando le ipotesi di nuove restrizioni in Italia contro Covid-19, “sceglie ancora la strada del cilicio inquisitorio con i lockdown da weekend. Lo stillicidio dell’economia aperta e le scuole chiuse. Il tutto condito dalla beffa kafkiana delle autocertificazioni in carta semplice. Non ho più nulla da offrire a parte inutile sarcasmo”, conclude lo scienziato.