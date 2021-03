Covid Francia, oggi 34.998 contagi e 273 morti: dati 18 marzo

Sono 34.998 i nuovi contagi di Coronavirus in Francia secondo i dati del bollettino di oggi, 18 marzo. Secondo le news delle autorità sanitarie transalpine si registrano altri 273 morti, un dato che comprende solo i decessi avvenuti in ospedale. Resta alto il numero dei nuovi casi anche se inferiore a quello di ieri, quando si erano registrati 38.501 positivi in 24 ore. In totale i contagi arrivano a 4.181.607. Attualmente i pazienti ricoverati sono 25.389, di cui 4.246 in rianimazione.