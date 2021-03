Covid Emilia Romagna, oggi 3.023 contagi e 51 morti: bollettino

Sono 3.023 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino della regione, che fa riferimento ad altri 51 morti. I nuovi casi sono stati individuati 24.909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 12,1%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti.

Dei nuovi contagiati, 1.458 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 606 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 1.019 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,4 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 66.568 (+2.089 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.883 (+2.012), il 94,4% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 364 (+10 rispetto a ieri), 3.321 quelli negli altri reparti Covid (+67).