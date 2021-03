Covid Emilia Romagna, 3.246 nuovi casi e 46 morti: i dati di oggi 5 marzo

Sono 3.246 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 42.699 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,6%. Da inizio pandemia sono stati 273.376 i contagi nella Regione. Continuano ad aumentare, quindi, i ricoveri: in terapia intensiva sono 266, 7 in più rispetto a ieri, 2.663 quelli negli altri reparti Covid, 68 gli ingressi nelle ultime 24 ore.

I 46 nuovi decessi sono così distribuiti a livello territoriale: 25 in provincia di Bologna, 5 in provincia di Parma, 4 in provincia di Ferrara e 3 in provincia di Rimini. Ancora, due in provincia di Modena, due in provincia di Forlì-Cesena, due in provincia di Reggio-Emilia e due in provincia di Ravenna. Un decesso riguarda una persona non residente in Emilia-Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i morti nella Regione sono stati 10.721.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 753 nuovi casi e Modena con 701; poi Reggio Emilia (328), Ravenna (268), Rimini (268), Parma (234), Ferrara (192) e Cesena (168). Seguono il territorio di Forlì (143), il circondario di Imola (114) e la provincia di Piacenza (77). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 989 in più rispetto a ieri e raggiungono così quota 212.341 da inizio pandemia nella Regione.