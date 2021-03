Covid Emilia Romagna, 2.987 nuovi casi e 50 morti: bollettino 8 marzo

Sono 2.987 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Da ieri nella Regione sono stati fatti 17.492 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri pari al 17%, spiega la Regione in una nota, “non è assolutamente indicativa dell’andamento generale, visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei giorni festivi, soprattutto quelli molecolari vengono fatti principalmente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 10.827 nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 844 nuovi casi, seguita da Modena (530). Poi Rimini (380) e Reggio Emilia (312), quindi Cesena (182), Ferrara (177), Forlì (138), Ravenna (130), Parma (129) e Imola (126). Infine, la provincia di Piacenza (39). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.471 tamponi molecolari, per un totale di 3.550.630. A questi si aggiungono anche 8 test sierologici e 5.021 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 838 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 214.771. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 286, tre in più rispetto a ieri, 2.960 quelli negli altri reparti Covid con un aumento nelle ultime 24 ore di 148 pazienti.