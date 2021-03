Covid Emilia-Romagna, 2.184 contagi e 47 morti: bollettino 16 marzo

Sono 2.184 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 47 morti. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, nella Regione si sono registrati 304.314 casi di positività, 2.184 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Ancora in aumento, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 378 (+5 rispetto a ieri), 3.516 quelli negli altri reparti Covid (+53). Purtroppo, poi, si registrano 47 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.184.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.868 tamponi molecolari, per un totale di 3.723.069. A questi si aggiungono anche 139 test sierologici e 17.157 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.420 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 224.138. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.992 (+717 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 65.098 (+659), il 94,4% del totale dei casi attivi.