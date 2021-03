Covid, Crisanti: “Stimo Figliuolo e su vaccini auspico sinergie con Big Hi-tech”

“Da subito ho detto che il cambio di Arcuri con Figliuolo”, il Generale dell’Esercito diventato nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid, “è sicuramente un segno di discontinuità importante. Io ho l’onore di conoscerlo: è una persona che stimo moltissimo e con la quale c’è una reciproca stima. Quello che volevo dire è che va bene il cambio passo, ma non si può fare a meno di ignorare rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato la vita di tutti. E con questo mi riferivo all’esperienza logistica, di automazione e informatica portata da Amazon, e nei confronti della quale siamo tutti giocoforza apprendisti. Quindi non era un riferimento ad personam che volevo fare”. Chiarisce il senso del suo messaggio il virologo Andrea Crisanti, che ieri in occasione di un evento online della Fondazione Luigi Einaudi, parlando di logistica dei vaccini e della sfida che aspetta il generale Francesco Paolo Figliuolo, aveva chiamato in causa il colosso hi-tech.

“Auspicavo che queste competenze incredibili non fossero trascurate – precisa all’Adnkronos Salute – Amazon è una struttura che dimostra di poter consegnare 13,7 milioni di pacchi al giorno, ha capacità di movimentazione e distribuzione capillare e informatica che non hanno uguali in nessuna parte del mondo. Non ignoriamo queste competenze”, è l’invito ribadito dal direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino.

“In questo momento sicuramente di fronte a questi giganti siamo tutti quanti apprendisti. Ma il mio non era un riferimento alla persona in sé. Figliuolo l’ho anche sentito e ci siamo ribaditi la stima reciproca. Anzi, ha dimostrato l’apertura che serve in questo momento – conclude – E di buono c’è anche che l’Esercito ha recentemente sviluppato un sistema informatico che supporta la logistica, è sicuramente una struttura che potrà dare un contributo importante. Ci tengo che le mie libere manifestazioni di un pensiero non vengano interpretate come un attacco alla persona”.