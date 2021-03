Covid Campania, oggi 1.947 contagi e 42 morti: bollettino 26 marzo

Sono 1.947 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi 26 marzo. Registrati inoltre altri 42 morti. Analizzati 18.599 tamponi molecolari. Dei 1.947 nuovi positivi, 697 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.394 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 42 decessi, 24 avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 5.158. Sono 2.894 i nuovi guariti e il totale dei guariti è 226.818. Infine, sono 181 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.586 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.