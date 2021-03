Covid Brasile, 3.251 morti in un giorno: mai così tanti

In Brasile si sono registrati 3.251 nuovi morti per complicanze legate al coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in un giorno dallo scoppio della pandemia. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, quello maggior popolato del Brasile, con 1.021 morti in più rispetto a ieri. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 298.676 il totale delle persone che in Brasile hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19.

E’ invece salito a 12.130.019 il totale delle persone contagiate in Brasile, secondo Paese solo agli Stati Uniti come Paese più colpito dalla pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University.