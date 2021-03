Covid, Biden: “Tutti americani adulti vaccinati entro 1 maggio”

”Tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino” anti-covid “non più tardi del primo maggio”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus, affermando ancora: ”Ordinerò a tutti gli stati, le tribù e i territori che tutti i cittadini adulti possano essere candidati alla vaccinazione entro il primo maggio”. Biden ha quindi spiegato che verranno abolite tutte le categorie legate all’età e alle categorie.

“Non mi arrenderò finché non avremo sconfitto questo virus. Ma ho bisogno di voi del popolo americano. Ho bisogno che ogni americano faccia la sua parte”, ha detto Biden nel suo primo discorso alla nazione in tv. “Ho bisogno che vi vacciniate quando è il vostro turno e quando avrete l’opportunità di farlo”, ha proseguito. “Questa la lotta è tutt’altro che finita”, ha proseguito Biden, affermando che ”può succedere di tutto, le condizioni possono cambiare. Gli scienziati hanno chiarito che la situazione potrebbe peggiorare di nuovo con la diffusione delle nuove varianti del virus”.

E’ il 4 luglio, anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, la data alla quale guarda il presidente Biden per raggiungere quella che ha definito ”l’indipendenza” dal coronavirus. Ma per raggiungere questo obiettivo è necessario che ”tutti facciano il proprio dovere” e ha messo in guardia dal fatto che ”la situazione potrebbe cambiare”. “Un anno fa siamo stati colpiti da un virus che è stato accolto con silenzio e si è diffuso senza controllo. Negazioni per giorni, settimane, poi mesi. Ciò ha portato a più morti “, ha esordito Biden facendo un chiaro riferimento al suo predecessore, Donald Trump.

“Se tutti facciamo la nostra parte, lo facciamo insieme, entro il 4 luglio ci sono buone probabilità che voi, le vostre famiglie e i vostri amici potrete riunirvi nel vostro cortile, o nel vostro quartiere, e fare una grigliata e un barbecue e celebrare il Giorno dell’Indipendenza “, ha aggiunto.

”Ciò non significa grandi eventi, con molte persone insieme, ma significa che piccoli gruppi potranno riunirsi. Dopo questo anno lungo e difficile, questo Giorno dell’Indipendenza sarà qualcosa di veramente speciale, in cui non solo celebriamo la nostra indipendenza come nazione, ma iniziamo a celebrare la nostra indipendenza da questo virus”, ha affermato Biden.