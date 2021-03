Covid Basilicata, oggi 35 contagi e 3 morti: bollettino 29 marzo

Sono 35 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti. La tabella fa riferimento a un totale di 410 tamponi molecolari. Le persone decedute sono cittadini di Latronico, Potenza e Senise. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.551 (-21), di cui 4.371 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.715 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 425 quelle decedute.

In aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (+9): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 4 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Lieve calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 13 a 12.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 278.109 tamponi molecolari, di cui 256.443 sono risultati negativi, e sono state testate 166.975 persone. Per il piano vaccinale, oggi in Basilicata prosegue la somministrazione del siero agli anziani over 80. A Potenza e in provincia, inoltre, è iniziata la vaccinazione di dializzati, trapiantati e persone in attesa di trapianto.