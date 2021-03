Covid Basilicata, oggi 121 nuovi contagi e 5 morti: bollettino

Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 19 marzo. Registrati inoltre altri 5 morti. Dei nuovi casi positivi al Covid, 116 sono riguardanti residenti lucani e altri cinque della Puglia e della Campania. 1.362 il totale dei tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore . Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I cinque nuovi decessi riguardano cittadini di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza. In tre giorni i decessi sono stati 15.

I lucani guariti o negativizzati sono 87, di cui 13 a Matera e 10 a Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza (15), Pomarico (11), Policoro e Tursi (10). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.123 (+27), di cui 3.943 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.130 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 393 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180 (+4): al San Carlo di Potenza, dove si è registrato un focolaio, 35 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 29 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 10 in terapia intensiva.

Sale da 12 a 13 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 266.674 tamponi molecolari, di cui 246.138 sono risultati negativi, e sono state testate 161.680 persone.