Covid Basilicata, 144 contagi e 1 morto: bollettino 12 marzo

Sono 144 i contagi da coronavirus registrati in Basilicata oggi, 12 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 140 nuovi casi positivi riguardanti residenti, su un totale di 1.578 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. E’ deceduta una persona di Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 122, di cui 18 a Potenza, 17 a Maratea, 15 a Matera. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza (20) e Matera (15).

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.714 (+15), di cui 3.577 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.672 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 372 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 137 (+6). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (13).