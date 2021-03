Covid Basilicata, 118 contagi e nessun morto: bollettino 10 marzo

Sono 118 i nuovi contagi da coronavirus

in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Nessun decesso, secondo quanto rende noto la task force regionale per il Coronavirus. Dei 118 nuovi contagi, 114 riguardano residenti, su un totale di 1.492 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 77, di cui 11 a Lavello. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (17), Pisticci (15) e Potenza (13).

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.618 (+37), di cui 3.497 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.482 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 368 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 121 (-3). In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 14 a 16. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 253.950 tamponi molecolari, di cui 234.647 sono risultati negativi, e sono state testate 155.084 persone.