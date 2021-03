Covid Abruzzo, oggi 304 contagi e 4 morti: bollettino

Sono 304 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 827.693 tamponi molecolari, 4.447 in più rispetto a ieri, e 323.314 test antigenici, 4.029 in più rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 986 in più rispetto a ieri. In terapia non intensiva Covid sono ricoverati 667 pazienti, mentre in terapia intensiva sono 89, due in più nelle ultime 24 ore.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.6 per cento. I centri più colpiti sono Pescara con 24 casi, Avezzano con 17 e poi Lanciano, Vasto e Montesilvano, con 12. Mentre sembra migliorare la situazione nell’area metropolitana Chieti-Pescara, c’è una recrudescenza di casi nella Marsica. A livello provinciale è proprio L’Aquila quella con maggiori casi, 92 in più, seguita da Pescara, 82 in più e Chieti, 74 in più.