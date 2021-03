Covid Abruzzo, oggi 199 contagi: bollettino 1 marzo

Sono 199 i nuovi contagi di Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Si registrano altri 8 morti.

Sono complessivamente 54.664 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei decessi nella regione sale a 1.709. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.844 dimessi/guariti (+321 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 13.111 (-133. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti complessivamente 748.020 tamponi molecolari (+2.701) e 264.603 test antigenici (+7.123. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.0%.

Sono 633 (+11) i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 81 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.397 (-143) sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 13.309 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1), 13.647 in provincia di Chieti (+106), 14.212 in provincia di Pescara (+45), 12.879 in provincia di Teramo (+46), 430 fuori regione (invariato) e 187 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.