Covid Abruzzo, 273 contagi e 12 morti: bollettino 8 marzo

Sono 273 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 8 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 12 morti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 84, sono 665 quelli in terapia non intensiva. Sono 12695 (-143 rispetto a ieri) le persone isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13444 (-121 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.8 per cento.