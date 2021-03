Covid Abruzzo, 187 nuovi contagi e 12 morti: bollettino

Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 12 morti.

Sono complessivamente 57.954 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. 48 nuovi casi hanno meno di 19 anni e sono residenti 6 in provincia dell’Aquila, 6 di Pescara, 24 di Chieti e 12 di Teramo. Sale a 1825 il bilancio delle vittime, con 12 decessi in più, tra i 60 e i 92 anni: 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 6 in provincia di Pescara. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13325 (-119 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 788478 tamponi molecolari (+3811 rispetto a ieri) e 293840 test antigenici (+6384 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 672 pazienti (+7 rispetto a ieri); 87 (+3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12566 (-129 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 13886 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+61 rispetto a ieri), 14634 in provincia di Chieti (+82), 15366 in provincia di Pescara (+75), 13432 in provincia di Teramo (+45), 452 fuori regione (+10) e 184 (-86) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.