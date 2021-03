Covid, 14enne ricoverato a Bologna: è grave

Un 14enne è stato ricoverato ieri sera, per Covid, in terapia intensiva, al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il ragazzo è arrivato in ambulanza da Modena. Le sue condizioni sono gravi: secondo gli accertamenti fatti finora, non avrebbe patologie pregresse, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. Sempre al Sant’Orsola è ancora ricoverata per Covid, in prognosi riservata e in rianimazione, una 11enne entrata in ospedale qualche settimana fa.