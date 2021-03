Coronavirus Emilia Romagna, 2.040 nuovi casi e 44 morti: bollettino 2 marzo

Sono 2.040 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi, 2 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 44 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 40.171 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5%. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Regione sono stati 10.610. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di circa 42 anni. I guariti sono 407 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 208.757 nella Regione da inizio pandemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239, tre in più rispetto a ieri, 2.476 quelli negli altri reparti Covid pari a un aumento di 103 da ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 791 nuovi casi e 310 a Modena, 163 a Reggio Emilia, 136 a Rimini, 124 a Cesena, 101 a Imola, 98 a Ravenna, 87 a Ferrara e altrettanti a Forlì.

Da ieri, primo marzo, sono iniziate le prenotazioni anche per gli anziani con età compresa tra 80 e 84 anni. Alle 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 402.599 dosi di cui 140.910 seconde dosi e cioè di persone che hanno completato il loro ciclo vaccinale.