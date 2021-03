Coronavirus Abruzzo, 573 nuovi casi e 11 morti: bollettino 3 marzo

Sono 573 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti a causa del Covid. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a un totale di 1731 da inizio pandemia nella Regione.